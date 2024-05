Осло, 11 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Норвежская певица Sigrid (Сигрид Раабе) в своих социальных сетях анонсировала предстоящий второй альбом How To Let Go. Об этом стало известно 11 марта.

NME Певица Sigrid

Сигрид анонсировала свой второй альбом How To Let Go, в который войдет ее последний сингл It Gets Dark, а также прошлогодние Burning Bridges и Mirror. «Настало время альбомов, мой второй альбом How To Let Go выйдет 6 мая», — написала певица в своем Twitter-аккаунте. «Я пыталась научиться отпускать вещи, не всегда легко, но у меня получается! Создание этого альбома было абсолютной радостью, и я не могу дождаться, когда вы его услышите!»

How To Let Go последует за ее дебютным альбомом 2019 года Sucker Punch.