Казань, , 21:17 — REGNUM 11 марта на официальном сайте казанского «Рубина» объявили, что Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович приостановили действия контрактов до 30 июня 2022 года.

Матч «Зенит» — «Рубин» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Андерс Дрейер может провести остаток сезона в «Мидтьюлланне» или «Копенгагене».

В текущем сезоне на счету Андерса Дрейера восемь забитых мячей в четырнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Хакшабанович набрал 4 (1+3) очка по системе гол+пас в двадцати матчах.

Ранее организация ФИФА дала официальное разрешение легионерам чемпионата России приостановить действующие контракты до лета 2022 года.

Хакшабанович перешел в «Рубин» 1 июля 2021 года из шведского «Норрчёпинга» за 6,5 миллиона евро. Казанский клуб подписал Дрейера 28 августа 2021 года у «Мидьюлланна» за 7 миллионов евро.