Вашингтон, 11 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. За первый год правления президента США Джо Байдена резко снизилось количество арестов и депортаций иммигрантов, незаконно проживающих в стране, сообщает 11 марта Reutres.

Army.mil Граница США и Мексики

За 2021 год иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) произвела около 74 тысяч арестов нелегалов, что на 28% меньше, чем в предыдущем году. Это также самый низкий показатель за последние десять лет, согласно данным полиции.

Также снизилось количество депортаций. За 2021 год из США было выслано 59 тысяч нелегалов после 186 тысяч годом ранее. Таким образом, общее количество депортаций в 2021 году стало самым низким с 1995 года.

Напомним, ранее Джо Байден объявил о намерении отказаться от жесткой миграционной политики своего предшественника Дональда Трампа.