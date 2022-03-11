Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Lil Mosey (Лейтан Моисей Стэнли Эколс) представил новый видеоклип на песню Falling. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 11 марта.

Скриншот YouTube Lil Mosey

В новом видео артист проводит время в компании привлекательных девушек, рассказывая о любовных чувствах. Съёмки работы проходили в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, что Lil Mosey занимается музыкальной деятельностью с 2016 года. Первая слава пришла к исполнителю после выхода хита Pull Up в 2017 году.