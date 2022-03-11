Краснодар, , 21:06 — REGNUM 27-летний бельгийский фланговый нападающий бразильского происхождения Вандерсон Масиэл проведет вторую половину сезона в «Интернасьнале» на правах аренды. Об этом 11 марта сообщили на официальном сайте «быков».

Вандерсон Артем Гусев

Масиэл выступает за «Краснодар» с 1 июля 2017 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбург» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, согласно данным портала transfermarkt, также составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Вандерсон Масиэл принял участие в 22-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.