Челябинск, , 21:06 — REGNUM Глава Челябинска Наталья Котова ушла из «Инстаграма» и «Фейсбука». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Наталья Котова

Cheladmin.ru

Причиной стала агрессивная политика владельца этих площадок по освещению международных событий и по разжиганию ненависти к соотечественникам. Также она посетовала на затруднительную работу в этих социальных сетях.

В связи с этим она перешла на российские площадки. Уже открыт её канал в «Телеграм». Также её публикации можно найти в «Одноклассника» и во «ВКонтакте».