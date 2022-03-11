Челябинск, 11 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Глава Челябинска Наталья Котова ушла из «Инстаграма» и «Фейсбука». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Cheladmin.ru Наталья Котова

Причиной стала агрессивная политика владельца этих площадок по освещению международных событий и по разжиганию ненависти к соотечественникам. Также она посетовала на затруднительную работу в этих социальных сетях.

В связи с этим она перешла на российские площадки. Уже открыт её канал в «Телеграм». Также её публикации можно найти в «Одноклассника» и во «ВКонтакте».