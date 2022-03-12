Тбилиси, 12 марта 2022, 20:26 — REGNUM Министерство юстиции Грузии выступило с официальным заявлением по поводу решения прокурора Международного уголовного суда в Гааге арестовать трёх граждан Южной Осетии, сообщает 11 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
10 марта прокурор суда британский юрист Карим Хан выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева, в августе 2008 года во время грузино-осетинской войны занимавших важные государственные посты в Республике Южная Осетия.
В выпущенном заявлении министерства юстиции Грузии утверждается, что названные лица были «конкретно связано с незаконным задержанием, бесчеловечным обращением, захватом заложников и последующим незаконным перемещением гражданского населения Грузии в условиях оккупации Россией».
Грузинское ведомство также обвинило в «умышленном способствовании» этим действиям ныне покойного генерала Вячеслава Борисова, в августе 2008 года являвшегося заместителем командующего ВДВ России.
В заявлении министерства юстиции отмечается, что прокурор МУСа, равно как и ранее Европейский суд по правам человека, считают Южную Осетию территорией, оккупированной Россией.
Грузинские власти намерены активно сотрудничать с Гаагским судом «в отношении всех других преступлений, совершенных против грузинского населения». Решение прокурора о выдаче ордеров на арест названо «ещё одной значительной победой грузинской стороны над Россией».
Министерство юстиции выразило уверенность, что другие государства-участники МУС обязаны выполнять его решения о задержании указанных лиц и последующей передаче их в Гаагу.
Также в тексте заявления содержится утверждение, что МУС считает все действия грузинских солдат в августе 2008 года соответствующими международному праву.
Напомним, что Грузия однозначно трактует в свою пользу решение Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года, хотя ЕСПЧ признал необоснованными ряд выдвигавшихся Грузией в адрес России обвинений.
Кроме того, Россия не признаёт юрисдикции МУС, так она не ратифицировала Римский статут, а в 2016 году и вовсе вышла из состава суда.