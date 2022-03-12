Тбилиси, 12 марта, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Министерство юстиции Грузии выступило с официальным заявлением по поводу решения прокурора Международного уголовного суда в Гааге арестовать трёх граждан Южной Осетии, сообщает 11 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Оноре Домье. Люди правосудия

10 марта прокурор суда британский юрист Карим Хан выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева, в августе 2008 года во время грузино-осетинской войны занимавших важные государственные посты в Республике Южная Осетия.

В выпущенном заявлении министерства юстиции Грузии утверждается, что названные лица были «конкретно связано с незаконным задержанием, бесчеловечным обращением, захватом заложников и последующим незаконным перемещением гражданского населения Грузии в условиях оккупации Россией».

Грузинское ведомство также обвинило в «умышленном способствовании» этим действиям ныне покойного генерала Вячеслава Борисова, в августе 2008 года являвшегося заместителем командующего ВДВ России.

В заявлении министерства юстиции отмечается, что прокурор МУСа, равно как и ранее Европейский суд по правам человека, считают Южную Осетию территорией, оккупированной Россией.

Грузинские власти намерены активно сотрудничать с Гаагским судом «в отношении всех других преступлений, совершенных против грузинского населения». Решение прокурора о выдаче ордеров на арест названо «ещё одной значительной победой грузинской стороны над Россией».

Министерство юстиции выразило уверенность, что другие государства-участники МУС обязаны выполнять его решения о задержании указанных лиц и последующей передаче их в Гаагу.

Также в тексте заявления содержится утверждение, что МУС считает все действия грузинских солдат в августе 2008 года соответствующими международному праву.

Напомним, что Грузия однозначно трактует в свою пользу решение Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 года, хотя ЕСПЧ признал необоснованными ряд выдвигавшихся Грузией в адрес России обвинений.

Кроме того, Россия не признаёт юрисдикции МУС, так она не ратифицировала Римский статут, а в 2016 году и вовсе вышла из состава суда.