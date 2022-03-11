Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Американский певец Kid Rock (Роберт Джеймс Ритчи) опубликовал видео We The People. Премьера ролика состоялась на YouTube-канала музыканта 11 марта.

Kid Rock Скриншот YouTube

Новый клип представляет собой нарезку кадров из жизни различных людей, а также выступление самого артиста на фоне флага США. Эта работа стала первым опубликованным видеороликом Kid Rock в 2022 году.

Напомним, что Kid Rock начал музыкальную деятельность в 1988 году и уже спустя несколько лет обрёл широкую известность. В настоящий момент на счету певца 12 студийных альбомов.

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