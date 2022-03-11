Кабул, , 20:45 — REGNUM Для достижения прочного мира в Афганистане женщинам должна быть предоставлена квота в структурах управления, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передаёт «Шафакна Афганистан».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Бачелет, находящаяся в Афганистане, провела встречи с заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Саламом Ханафи и рядом других официальных лиц движения.

Она выразила обеспокоенность положением женщин в стране и отметила, что многие афганские женщины сталкиваются с ростом бедности и насилия.

«Никогда нельзя мириться с насилием в отношении женщин и девочек в общественной и частной жизни, оно должно быть осуждено, а виновные привлечены к ответственности», — заявила Бачелет.

Сообщается, что некоторые борцы за права женщин в Афганистане высоко оценили слова представителя ООН, заявив, что предоставление женщинам участия в управлении, наряду с другими секторами, является их юридическим правом.