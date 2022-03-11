Москва, 11 марта, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Кинопрокатчик «Про: взгляд» сообщил о том, что американская картина «Сквозь снег» вновь появится в российском кинопрокате. Соответствующую информацию приводит портал Kinomania 11 марта.

Скриншот YouTube Фильм «Сквозь снег»

Известно, что выход фильма в прокат состоится 24 марта 2022 года. Примечательно, что первоначально «Сквозь снег» был показан в российских кинотеатрах в 2013 году.

Напомним, что «Сквозь снег» рассказывает о пассажирах таинственного поезда, передвигающегося в период зимнего апокалипсиса. Режиссёром картины выступил Пон Джун-хо («Паразиты»).