Москва, , 20:40 — REGNUM В Германии служба опеки при помощи Литвы взяла ребенка в заложники у русской семьи с литовским гражданством. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы Европейского информационного центра по правам человека Дмитрий Рудковский.

Девочка тянется к фонтану Кристина Уколова © ИА REGNUM

«Немецкая социальная служба опеки изъяла, по сути — просто забрала ребенка у семьи Л. Романовской и И. Новикова. Официальная версия произошедшего — якобы Новиков хотел продать ребенка за 70 000 евро в Европе. Это оказалось ложью, но немцы все равно отказались возвращать ребёнка семье», — сообщил собеседник агентства.

По словам Рудковского, власти Литвы «категорически отказались вытаскивать собственного гражданина». «Мы подняли шум против президента Литвы, премьера, министра иностранных дел, юстиции и соцопеки. Кроме того, вскрылись и другие факты, подтверждающие, что власти Литвы уже не первый раз бросают своих русскоязычных детей на произвол судьбы», — сообщил Рудковский.

«Фактически, девочку держат как заложницу. Произвол властей ФРГ напоминает действия «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — подытожил собеседник агентства.

Отметим, Л. Романовская является племянницей бывшего посла Польши в СССР, а также двоюродной сестрой главы аппарата нынешнего президента Польши Анджея Дуды.