Курск, , 20:38 — REGNUM В Курской области жители региона за несколько дней купили в десять раз больше сахара, чем в обычное время. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, при норме потребления 1,5−2 кг на человека в месяц уже сейчас продано свыше десяти килограммов на каждого.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

Куряне стали скупать сахар в гигантских объёмах, не подействовало даже ограничение в пять-десять килограммов в руки. Кратно возросший спрос сбил график: пополнять полки в отдельных сетевых магазинах не успевали, в несетевых возросли цены, зависящие от оптовых поставщиков.

Администрация заверила, что дефицита сахара в регионе не будет. Региональные сети подтвердили наличие сахара, товарные запасы будут регулярно пополняться. После массовых закупок спрос на сахар должен стабилизироваться.

Ажиотажный спрос на сахар отмечается по всей стране. При этом Курская область входит в десятку регионов с самыми низкими ценами на социально значимые товары, которых в регионе имеется достаточно.

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