Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Канадская альтернативная рок-исполнительница Аланис Мориссетт выпустила новый трек Olive Branch в сопровождении анонса ее будущего концертного тура, который будет посвящен 25-летию альбома Jagged Little Pill. Об этом 11 марта рассказал портал NME.

Аланис Мориссетт на обложке нового сингла NME

Olive Branch — это первый новый релиз Мориссетт с момента выхода летом 2021 года кавер-версии на песню On The Road Again. Новые даты в честь 25-летия Jagged Little Pill включат концерты в Европе, Великобритании и Северной Америке.

В 2020 году Мориссетт выпустила свой последний альбом Such Pretty Forks in the Road. В прошлом году она также выступала в качестве судьи на шоу Alter Ego.

