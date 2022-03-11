Брюссель, 11 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли назвала забвение гуманитарного кризиса в Афганистане «расистским актом» и подчеркнула, что причиной этого является роль США в этом кризисе, сообщает информационное агентство «Тасним».

Pixabay.com Флаг Афганистана

Ирландский депутат отметила, что положение людей в Афганистане ухудшилось, но никто в Европарламенте не поднимает голос по этому поводу.

«Со времени последнего заседания парламента десятки тысяч афганцев были вынуждены покинуть свою страну в поисках пропитания и безопасности, пять миллионов детей столкнулись с голодом и мучительной смертью, число ранних браков и случаи продажи детей ради пропитания увеличились на 500%, но об этом не упоминается ни здесь, ни где-либо еще.

События в Афганистане почти не транслируются по телевидению, не оказывается экстренная гуманитарная помощь, не проводятся специальные заседания. И на этом заседании Афганистан не упоминался и не делалось никаких заявлений по этому поводу.

Народ Афганистана должен быть поражен теми причинами, которые сделали масштабы их гуманитарного кризиса такими незначительными. Это из-за их цвета кожи? Это потому что они не белые? Потому что они не европейцы? Или это потому, что их проблемы связаны с вторжением США?

Не кроется ли причина игнорирования афганского кризиса в том, что нынешняя ситуация связана с решением американского президента, а не президента России, разграбить богатства Афганистана?

Все войны должны быть осуждены, а все жертвы заслуживают поддержки. Пока мы не достигнем этого, нам не будут доверять», — заявила Дейли.