Магнитогорск, Челябинская область, , 20:18 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области у 62-летнего гражданина изъяли 3200 бутылок со спиртосодержащей жидкостью неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Нет алкоголю!

Донор

Готовую к реализации продукцию обнаружили в частном домовладении. Стоимость партии немаркированной алкогольной продукции превысила миллион рублей.

Сейчас гражданину грозит до шести лет колонии. Полиция устанавливает лиц, организовавших изготовление такой продукции.