Москва, , 20:15 — REGNUM Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в феврале снизился на 1,7%. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба Банка России.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительной оценке регулятора, реальный курс рубля к доллару в феврале снизился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, к евро — на 1,7%.

Номинальный курс рубля к доллару снизился на 1,9%, к евро — на 2%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.