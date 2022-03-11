Лондон, 11 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Руперт Гринт, исполнивший в фильмах о Гарри Поттере роль Рона Уизли, сказал, что уже начал знакомить свою маленькую дочь с миром писательницы Джоан Роулинг. Об этом 11 марта сообщает портал Cinema Blend.

Скриншот с YouTube Руперт Гринт

«Я уже начал показывать ей трейлеры, и у нее есть палочка и дозатор Pez с моей головой», — сказал Гринт. Актёр отметил, что в действительности он и его жена пока не дают дочери конфеты.

Напомним, дочь Руперта Гринта Уэнздей Гринт родилась в мае 2020 года. После выхода последнего фильма серии «Гари Поттер» Руперт Гринт снялся в фильмах и сериалах: «В белом плену», «Лунная афера», «Большой куш», «Дом с прислугой» и других.