Верхний Уфалей, Челябинская область, , 20:04 — REGNUM В Челябинской области суд ужесточил наказание местному жителю, осуждённому за наркоторговлю. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



Ранее Верхнеуфалейский горсуд назначил ему пять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сбыте наркотического средства, а также в хранении без цели сбыта.

Прокурор посчитал приговор мягким. Апелляционная инстанция согласилась с этим и увеличила срок наказания до пяти с половиной лет. Определение уже вступило в законную силу.