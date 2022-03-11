Вашингтон, 11 марта 2022, 22:00 — REGNUM Американский рэпер NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) представил новую композицию The Gender Reveal Song. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 11 марта.
Сама песня посвящена рождению ребёнка у близкого друга музыканта, а также всем парам, готовящимся стать родителями. Примечательно, что ранее рэпер заявлял о том, что скоро станет отцом, однако в последний момент у его возлюбленной случился выкидыш.
Напомним, что 28 января 2022 года NLE Choppa опубликовал новый студийный альбом Me Vs. Me. Общее количество треков на релизе составило 16.
Читайте ранее в этом сюжете: Yungblud выпустил клип на песню The Funeral
Читайте развитие сюжета: Kid Rock поделился клипом на сингл We The People