Вашингтон, 11 марта, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Американский рэпер NLE Choppa (Брайсон Лашан Поттс) представил новую композицию The Gender Reveal Song. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 11 марта.

Скриншот YouTube NLE Choppa

Сама песня посвящена рождению ребёнка у близкого друга музыканта, а также всем парам, готовящимся стать родителями. Примечательно, что ранее рэпер заявлял о том, что скоро станет отцом, однако в последний момент у его возлюбленной случился выкидыш.

Напомним, что 28 января 2022 года NLE Choppa опубликовал новый студийный альбом Me Vs. Me. Общее количество треков на релизе составило 16.