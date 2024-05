Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В интервью порталу Screen Rant режиссёр фантастического фильма «Проект Адам» Шон Леви ответил на вопрос журналистов о том, как он появился в короткометражном фильме All Too Well певицы Тейлор Свифт. Статья была опубликована 11 марта на сайте издания.

Кинематографист сказал, что у него и Свифт много общих знакомых. Леви добавил, что когда после выхода All Too Well на него обрушились с вопросами журналисты, то он решил посоветоваться с Райаном Рейнольдсом, который сказал: «Будет круче, если ты будешь говорить меньше».

«Так что я собираюсь следовать тому, что говорит мне мой советник по социальным сетям и культуре, — заявил Леви, — я просто скажу, что съемка в тот день с Тейлор была супер, и если это сделало меня хоть немного легендой в глазах моих четырех дочерей, оно того стоило».

Напомним, короткометражный романтический фильм All Too Well: The Short Film Тейлор Свифт вышел 12 ноября 2021 года на YouTube, одновременно с релизом альбома певицы Red (Taylor's Version). Шон Леви исполнил в нём роль отца главной героини. Премьера картины «Проект Адам» Шона Леви, в которой главные роли исполнили Райан Рейнольдс и Марк Руффало, состоялся на Netflix 11 марта 2022 года.