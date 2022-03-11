Париж, 11 марта, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Новый, четвёртый пакет антироссийских санкций, готов принять ЕС, сообщила 11 марта журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Подводя итоги саммита ЕС, завершившегося в Париже и посвящённого российской спецоперации на Украине, фон дер Ляйен заявила, что эти новые санкции введут Россию ещё в большую изоляцию «от глобальной экономической системы».

Она положительно оценила эффект от трёх пакетов уже действующих антироссийских санкций в том смысле, что экономика России их ощутила. Санкции будут продолжены, если на Украине будут продолжаться боевые действия, добавила фон дер Ляйен.