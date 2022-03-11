Кетовский район, Курганская область, , 19:50 — REGNUM В Кетовском районе Курганской области устанавливаются обстоятельства гибели мужчины при пожаре в дачном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На месте происшествия Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Утром 10 марта 2022 года в одном из дачных домов, расположенных в садоводстве «Буревестник» Кетовского района, произошло возгорание. После тушения пожара в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена — в пожаре погиб 61-летний хозяин дома. Предположительно, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнём при курении.

СУ СКР по Курганской области определяется точная причина возгорания, назначена пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, в Омской области при пожаре в частном доме 11 марта погибли четыре человека.

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