Кетовский район, Курганская область, 11 марта, 2022, 19:50 — ИА Регнум. В Кетовском районе Курганской области устанавливаются обстоятельства гибели мужчины при пожаре в дачном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Курганской области На месте происшествия

Утром 10 марта 2022 года в одном из дачных домов, расположенных в садоводстве «Буревестник» Кетовского района, произошло возгорание. После тушения пожара в сгоревшем доме обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена — в пожаре погиб 61-летний хозяин дома. Предположительно, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнём при курении.

СУ СКР по Курганской области определяется точная причина возгорания, назначена пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, в Омской области при пожаре в частном доме 11 марта погибли четыре человека.