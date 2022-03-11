Ростов-на-Дону, , 19:46 — REGNUM Ростовская область и донские казаки запустили флешмоб #Россия_Мы, записав видеоролик в поддержку Вооружённых сил РФ.

Праздник в казачьей станице © ИА REGNUM

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«Мы поддерживаем наших ребят, нашу армию, которая отстаивает интересы и безопасность мирных жителей нашей страны. Мы — часть могучего, сильного, многонационального народа России. Мы — единый народ. Мы с вами. Мы гордимся вами. Мы — Россия», — отмечают солисты казачьего ансамбля.

Эстафету донские казаки передали Краснодарскому краю и Воронежской области.

ИА REGNUM напоминает, что казачество — одна из визитных карточек Ростовской области. Донское казачье войско — первое по старшинству в казачьих войсках с 3 января 1570 года, когда донцы получили первую царскую грамоту от царя Ивана Грозного, и самое многочисленное из казачьих войск Российской империи.