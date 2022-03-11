Москва, 11 марта 2022, 21:57 — REGNUM Российская певица Алёна Швец (Алёна Швецова) опубликовала сразу две новые пластинки. Публикация проектов состоялась на всех музыкальных площадках 11 марта.
Так, первый релиз получил название «Яд» и затронул тему человеческих переживаний и обид. Вторая же пластинка под названием «Противоядие» выступила её тематическим антиподом, раскрыв «светлую» сторону жизни.
Напомним, что 25 января 2022 года стало известно о том, что клип Алёны Швец «Две девчонки» заблокирован. Причиной блокировки ролика стала пропаганда ЛГБТ.
Читайте ранее в этом сюжете: Оксимирон анонсировал благотворительный концерт в Турции