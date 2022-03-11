Москва, , 21:57 — REGNUM Российская певица Алёна Швец (Алёна Швецова) опубликовала сразу две новые пластинки. Публикация проектов состоялась на всех музыкальных площадках 11 марта.

Алёна Швец Скриншот YouTube

Так, первый релиз получил название «Яд» и затронул тему человеческих переживаний и обид. Вторая же пластинка под названием «Противоядие» выступила её тематическим антиподом, раскрыв «светлую» сторону жизни.

Напомним, что 25 января 2022 года стало известно о том, что клип Алёны Швец «Две девчонки» заблокирован. Причиной блокировки ролика стала пропаганда ЛГБТ.

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