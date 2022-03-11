Вашингтон, 11 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Авторы портала DSOGaming обратили внимание на работу владельца YouTube-канала DrGluon, который перенес локации The Elder Scrolls V: Skyrim в симулятор жизни The Sims 4. Статья была опубликована 11 марта на сайте издания.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Журналисты отметили, что геймер «фактически воссоздал Вайтран (один из пяти крупнейших городов в игре — ИА REGNUM) в The Sims 4», что может заставить улыбаться многих поклонников Skyrim. Они добавили, что единственный вопрос, который у них возник после ознакомления с видео — это вопрос «зачем?».

Напомним, в декабре 2021 года ИА REGNUM сообщило, что художник воссоздал известные места The Elder Scrolls V: Skyrim в среде «движка» Unreal Engine 5. Студия Bethesda Softworks 11 ноябре 2021 года, в день десятилетия игры, выпустила её версию The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.