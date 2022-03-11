Белград, 11 марта, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Любая антирусская истерика является одновременно антисербской. Об этом министр иностранных дел Сербии Александр Вулин заявил 11 марта.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Так Вулин прокомментировал интервью бывшего командующего НАТО силами в Европе Уэсли Кларка американским СМИ, в котором американский военный оправдывал агрессию НАТО против СР Югославии в 1999 году, настаивая на том, что нет никакой параллели между действиями альянса в Югославии и «российским нападением на Украину».

По мнению Вулина, тот, кто не призывает НАТО к ответственности за преступления в Сербии, «не имеет право осуждать кого-либо за Украину». Также Вулин добавил, что тот, кто пытается формировать на территории Сербии лжегосударство Косово, не имеет права говорить о территориальной целостности любого другого государства, передает портал b92.

Напомним, что ранее сербские власти поддержали территориальную целостность Украины, но при этом отказались вводить санкции против России.