Йошкар-Ола, 11 марта, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Минздраву Марий Эл выделены дополнительные средства в размере 150 млн рублей. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал глава республики Александр Евстифеев.

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В частности, 140,5 млн рублей будет направлено на обеспечение отдельных групп населения бесплатными лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе для пациентов с сахарным диабетом, орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, муковисцидозом, также средства будут направлены на оплату услуг за хранение, доставку и выдачу лекарственных препаратов.

На ремонт кровли радиологического отделения Республиканского онкологического диспансера будет направлено 9,5 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, осенью минздраву республики выделялись дополнительные средства на мероприятия в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.