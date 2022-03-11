Стамбул, Турция, 11 марта, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Фёдоров) сделал анонс своего будущего выступления в Стамбуле (Турция). Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 11 марта.

Скриншот YouTube Оксимирон

https://www.instagram.com/p/Ca9_VMVKOcN/

По словам музыканта, мероприятие пройдёт 15 марта 2022 года, а вырученные от продажи билетов средства пойдут на помощь детям украинских беженцев. Также Оксимирон заявил, что планирует проведение целой серии концертов в других странах.

Напомним, что 1 декабря 2021 года Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство». Пластинка включила в себя 22 композиции и стала третьим полноформатным релизом рэпера.