Оксимирон анонсировал благотворительный концерт в Турции
Стамбул, Турция, 11 марта, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Фёдоров) сделал анонс своего будущего выступления в Стамбуле (Турция). Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 11 марта.
Скриншот YouTube
Оксимирон
https://www.instagram.com/p/Ca9_VMVKOcN/
По словам музыканта, мероприятие пройдёт 15 марта 2022 года, а вырученные от продажи билетов средства пойдут на помощь детям украинских беженцев. Также Оксимирон заявил, что планирует проведение целой серии концертов в других странах.
Напомним, что 1 декабря 2021 года Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство». Пластинка включила в себя 22 композиции и стала третьим полноформатным релизом рэпера.