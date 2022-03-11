Вашингтон, 11 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. После того, как студия Frontier Developments объявила, что отказывается от дальнейшей разработки версий космического симулятора Elite Dangerous для консолей, геймеры стали размещать прощальные посты в соцсетях и на форуме Reddit. Об этом 11 марта сообщает портал Eurogamer.

Elite dangerous

Несмотря на то, что серверы консольных версий Elite Dangerous продолжат работать, многие игроки решили попрощаться с космосимом.

«Последняя остановка. Это были настоящие командиры. Вы все были потрясающим сообществом, частью которого можно было стать. Пришло время этому игроку Xbox уйти на пенсию», — написал пользователь Reddit Guyjones5509.

«Я хочу поблагодарить всё это сообщество за то, что оно однозначно лучшее», — заявил CMDR_Prestopia, добавив, что он планирует «припарковать» корабль и «уйти на пенсию».

«Колония будет моим постоянным доком. Это было весело, o7 (символы «o7» обозначают отдание чести — ИА REGNUM)», — отметил LostConsious96.

Отметим, что глава Frontier Developments Дэвид Брабен пояснил в блоге, что команда проекта Elite Dangerous приняла такое решение из-за желания сосредоточиться на разработке ПК-версии игры. Он добавил, что в ином случае у разработчиков не получилось бы далее продвигаться по сюжету.