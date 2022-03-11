Белград, 11 марта, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Германия и Сербия имеют противоположные мнения по косовскому вопросу, так как Германия признает независимость сепаратистского Косово, но при этом обе страны считают, что проблемы нужно решать в процессе диалога. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 11 марта в Белграде во время совместной с главой немецкой дипломатии Аннелиной Бербок пресс-конференции.

PANONIAN Косово

«Сербия большое внимание уделяет диалогу (с Приштиной — ИА REGNUM) и всегда старалась как можно лучше способствовать продвижению этого процесса», — процитировало издание «Политика» слова Вучича.

Тем временем министр иностранных дел Германии отметила, что ее страна намерена усиливать свое присутствие в регионе Западных Балкан. По словам Бербок, официальный Берлин после выборов в Сербии 3 апреля будет выступать в пользу достижения всеобъемлющего соглашения между Белградом и Приштиной.

Напомним, что ранее спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил, что всеобъемлющее соглашение между Белградом и Приштиной должно основываться на «взаимном признании» Сербии и Косово.