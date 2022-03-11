Калуга, 11 марта, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Заседание общественной комиссии по присвоению муниципальных почётных званий состоялось сегодня, 11 марта, в Калуге. В работе комиссии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы и представители общественных организаций. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, члены комиссии одобрили кандидатуры для занесения на доску почёта «Дела и люди». Обновлённая доска почёта традиционно откроется 1 мая, на неё будут занесены 20 калужан, представляющих сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также культуру, спорт, науку, сельское хозяйство, строительство, бизнес и производство.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге присвоили почетные звания заслуженным работникам

«Все кандидаты выдвинуты трудовыми коллективами, много лет они проработали на благо Калуги и калужан, добились значительных успехов в своих отраслях», — подчеркнул Юрий Моисеев.

Также члены комиссии одобрили кандидатуры для присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги». Звание предлагается присвоить работникам учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования, сотрудникам спортивных школ и библиотек, медицинских учреждений, работникам калужских предприятий и муниципальных учреждений. В Книгу почёта города Калуги члены комиссии рекомендовали занести Сергея Стефанова и Владимира Морозова. Трудовую деятельность Сергей Стефанов начал в 1984 году в ГУП «Калугаоблводоканал», прошел трудовой путь от слесаря до главного инженера. С 2004 по 2007 год занимал пост технического директора ООО «Калужский областной водоканал», с 2008 года по настоящее время возглавляет ОАО «Калугалифтремстрой». Избирался депутатом Городской думы четырёх созывов.

Владимир Морозов — садовод-селекционер, один из наиболее известных сортоиспытателей в России. Через его руки прошли 160 сортов груши, 60 сортов абрикосов и огромное количество сортов яблонь.

Также Владимир Морозов является одним из основателей национального парка «Угра». Звание «Почётный гражданин города Калуги» рекомендовано присвоить Николаю Белоусову. Николай Белоусов с 1987 года возглавляет МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети». Под его руководством МУП «КГКЭС» стало полноценным сетевым предприятием, которое занимается электроснабжением, сбытом и уличным освещением города.

Николай Иванович более пятидесяти лет работает в электросетевом хозяйстве, в Калуге работает с 1971 года, пройдя путь от электромонтажника до директора предприятия.

Решение о присвоении почётных званий и занесении на Доску почёта будет принято депутатами Городской думы.