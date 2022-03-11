Салехард, , 19:05 — REGNUM На Ямале проектируют четырехполосную дорогу между Губкинским и Пурпе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Проект дороги Губкинский-Пурпе Пресс-служба губернатора ЯНАО

Протяжённость дороги Губкинский-Пурпе составит 15,5 км. Это один из самых загруженных участков трассы Сургут-Салехард. Интенсивность движения здесь составляет более восьми тысяч автомобилей в сутки.

В настоящее время проектная документация реконструкции данной дороги проходит экологическою экспертизу и проверку на предмет соответствия нормативам.