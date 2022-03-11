Миннеаполис, США, 8 июля, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Бывший полицейский американского города Миннеаполиса (штат Миннесота) Дерек Шовин, которого ранее осудили за гибель чернокожего Джорджа Флойда, дополнительно приговорен судом к более чем 20 годам за нарушение гражданских прав потерпевшего. Об этом передает телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Он уже отбывает срок в 22,5 года по обвинениям в убийстве второй и третьей степени. По делу о нарушении гражданских прав Флойда следствие требовало для Шовина 25 лет заключения, однако суд вынес приговор, предусматривающий наказание в виде 252 месяцев тюрьмы.

Отмечается, что из указанного срока были вычтены семь месяцев, которые бывший полицейский уже отбыл. Оба приговора будут исполняться одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня суд Миннесоты назначил на 5 января 2023 года новое судебное заседание по делу двоих бывших полицейских города Миннеаполиса Тоу Тао и Дж. Александра Куэнга, которых, как и Дерека Шовина, обвинили в гибели Джорджа Флойда.