Элиста, , 19:02 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков продолжит делиться новостями в социальных сетях. Однако он принял решение размещать посты уже не в Instagram и Facebook.

Бату Хасиков Glava.region08.ru

«Друзья, переходим на отечественные социальные сети! Meta не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В этих социальных сетях уже призывают к открытом экстремизму. Поэтому продолжу стабильно делиться с вами новостями во «ВКонтакте» и других социальных сетях», — написал Хасиков.

У главы Калмыкии в Instagram размещено 3099публикаций и 153 тыс. подписчиков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул Instagram. Решение покинуть Instagram главы и других регионов России приняли после того, как пользователям этого приложения официально разрешили призывать к убийству граждан России в контексте специальной операции на Украине.

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