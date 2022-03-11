Лондон, 11 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Британский исполнитель Yungblud (Доминик Харрисон) поделился роликом на композицию The Funeral. Премьера видео состоялась на YouTube-канале артиста 11 марта.

NME Yungblud

Новый видеоклип представляет собой путь от концертного выступления музыканта до его похорон. В съёмках работы также приняли участие Оззи (Джон Майкл Осборн) и Шэрон Осборны.

Напомним, что Yungblud начал музыкальную карьеру в 2017 году. В настоящее время дискография артиста включает в себя два студийных альбома и два мини-альбома.