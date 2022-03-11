Москва, , 19:00 — REGNUM Украинские нацисты под угрозой расстрела запрещают мэрам городов взаимодействовать с российской стороной по гуманитарным вопросам, сообщил 11 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

Из-за этого срывается организация гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

«Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров. Всех несогласных при этом просто расстреливают.

Учитывая нашу ответственность за гуманитарную составляющую и обеспечение безопасности выхода мирных жителей и иностранных граждан насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, с 10 утра средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, ведется интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах.

Результаты объективного контроля снова показывают, что «режим тишины» активно используется в целях интенсивной перегруппировки подразделений ВСУ и национальных батальонов на оборонительных позициях, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции», — рассказал Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты насильно удерживают мирное население, прикрываясь им как «живым щитом».

Читайте ранее в этом сюжете: Украина вновь срывает эвакуацию населения по гумкоридорам — Минобороны РФ