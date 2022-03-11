Москва, , 18:59 — REGNUM В ходе проводимой Россией специальной военной операции разоблачена деятельность биологических лабораторий, действующих на территории Украины под контролем США. Согласно этим разоблачениям, одним из приоритетных направлений указанных лабораторий является изучение бактериальных и вирусных возбудителей, которые способны, передать человеку через летучих мышей такие болезни как чума, бруцеллез, лептоспироз. В этом перечислении следует упомянуть в последние годы случаи эпидемии кори в Грузии, а также заболевание африканской чумы и сибирской язвы у домашних животных в Армении.

Со слов начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кирилова США создали подобные лаборатории практически во всех странах постсоветского пространства. На территории Армении действует 12 таких лабораторий, из коих 3 в Ереване.

С целью информирования общественности считаем, что настало время провести глубокое, профессиональное и беспристрастное расследование о том, кто стоит за спиной этих лабораторий, находящихся под финансиованием США, проводился ли должный контроль со стороны компетентных органов за их деятельностью, какие конкретные опыты там ставились и какие последствия они могут иметь.