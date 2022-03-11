Кембридж, Великобритания, , 18:54 — REGNUM Британская студия Frontier Developments объявила, что отказывается от выпуска нового контента для консольной версии космического симулятора Elite Dangerous. Об этом 11 марта сообщает портал Engadget.

Elite dangerous

Глава студии Дэвид Брабен добавил, что, таким образом, дополнение Elite Dangerous: Odyssey не выйдет на консолях PlayStation и Xbox. «Не секрет, что запуск Odyssey был далек от идеала», — написал Брабен в блоге разработчиков, добавив, что команда Elite Dangerous много работала над исправлением проблем дополнения и в итоге приняла тяжёлое решение отказаться от разработки консольных версий игры.

«Нам нужно иметь возможность продвигаться вперед по сюжету игры, а для этого нам нужно сосредоточиться на единой кодовой базе», — пояснил Брабен.

Напомним, релиз дополнения Elite Dangerous: Odyssey состоялся 19 мая 2021 года. В связи с тем, что его запуск на ПК оказался достаточно проблемным, в июле 2021-го Frontier Developments объявила, что отложит релиз консольной версии Odyssey на неопределённый срок.

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