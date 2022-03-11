Цхинвал, , 18:45 — REGNUM В Южной Осетии общество крайне обеспокоено наличием биологических лабораторий США и военного блока НАТО у границ республики. Речь идёт об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси, который был построен на средства министерства обороны США и при участии специалистов НАТО, и функционирует уже более 10 лет. Ситуация обострилась после того, как российские войска, в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, заполучили секретные документы американских военных биолабораторий на Украине. Эти документы, в частности, указывают, что в американских лабораториях на территории Украины велись исследования штаммов различных патогенов, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд публично признала в Конгрессе, что на территории Украины действительно находились американские биолаборатории, в которых работали сотрудники американских военных ведомств. Также Нуланд выразила крайнее беспокойство, что материалы из этих лабораторий могут попасть в руки русских.

Такая же американская военная биолаборатория уже много лет работает в Тбилиси — это Центр Лугара. Внимание к Центру Лугара было привлечено в связи со скандальным инцидентом вокруг программы американского фармацевтического гиганта GILEAD по борьбе с гепатитом С в Грузии. Работа GILEAD проводилась на базе Центра Лугара.

Эта «деятельность» привела к гибели, по меньшей мере 248 пациентов,. участвовавших в программе GILEAD. Причина смерти в большинстве случаев была указана как неизвестная, свидетельствуют внутренние документы, которые были обнародованы бывшим министром государственной безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. По сути, речь идёт о том, что над грузинскими гражданами американские военные ставили опыты, под предлогом борьбы с якобы охватившей некоторые районы Грузии «эпидемией» Гепатита «С». Местному населению делались инъекции препаратов «Харволи» и «Совальди», производимых американской фирмой GILEAD, после чего фиксировались многочисленные смерти «по неизвестными причинам».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов тогда заявил, что в этом центре под видом лечения от гепатита «С» на местных жителях тестировали токсичный химпрепарат.

Согласно документам, представленным Гиоргадзе, на территории Центра Лугара работает крайне засекреченное подразделение Пентагона. Это подразделение — институт Рида — занимает 500 квадратных метров, простые инспекторы имеют дипломатические паспорта. Подразделение имеет патенты на беспилотники, с помощью которых в воздухе можно распространять зараженных насекомых для выведения живой силы противника, другие БПЛА для создания масштабных дымовых завес. Центр Лугара находится рядом с Международным аэропортом Тбилиси, оттуда до границы Южной Осетии немногим более 50 километров.

По некоторым данным, американская военная биолаборатория в Грузии также проводила опыты над военнослужащими Вооруженных сил Грузии.