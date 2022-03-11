Красногорск, , 18:45 — REGNUM Московский производитель лифтов едва не остановился в тот момент, когда с российского рынка начали уходить зарубежные конкуренты. Об этом пишет издание «Эксперт» в статье «На КМЗ пытаются сохранить производство», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

В то время, когда Россию под давлением санкций покидают многие высокотехнологичные компании, критически важно сохранять в работоспособном состоянии отечественный бизнес в данных отраслях. В связи с этим корпоративные конфликты, мешающие нормальному функционированию отдельных предприятий, приобретают весьма высокую социальную значимость.

На московском Карачаровском механическом заводе (КМЗ), являющимся одним из крупнейших в России производителей лифтов и включенном Минпромторгом РФ в перечень системообразующих организаций отрасли тяжелого машиностроения, сегодня приступила к работе новая команда менеджеров во главе с конкурсным управляющим Дмитрием Холевым.

1 марта текущего года по решению суда КМЗ был признан банкротом, а полномочия предыдущего менеджмента во главе с генеральным директором Маратом Тохтиевым, появившимся на предприятии в июне 2021 года, были прекращены.

В последние дни вокруг производства развернулись практически «боевые действия». При этом штатно работать у лифтостроителей возможности не было. Вечером 5 марта назначенному конкурсному управляющему все-таки удалось попасть на предприятие. Однако для этого ему пришлось обратиться за поддержкой к сотрудникам Росгвардии, поскольку охранявшее территорию частное охранное предприятие активно препятствовало появлению новой администрации. Как стало известно «Эксперту», в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка законности действий ЧОПовцев.

После урегулирования ситуации с проходом на завод были проведены встречи с начальниками отделов, цехов и с рядовыми работниками. В ходе общения с заводским коллективом Дмитрий Холев заявил, что первоочередной своей задачей в столь непростой не только для предприятия, но и для страны момент считает недопущение социального и экономического кризиса в виде сокращения рабочих мест и приостановки производственного цикла. Именно поэтому, параллельно с проведением формальных мероприятий, установленных Законом о банкротстве, конкурсным управляющим будет обеспечиваться беспрерывное функционирование завода.

С сегодняшнего дня завод продолжил выполнять обязательства перед партнерами. Осуществляется отгрузка готовой продукции. В общей сложности отгружено 8 машин и 19 лифтокомплектов заказчикам из Москвы, Московской области, Свердловской области и Республики Крым.

«Жизнь предприятия постепенно входит в привычный рабочий график. С первых дней процедуры конкурсного производства обнаруживаются факты, свидетельствующие о многочисленных нарушениях со стороны прежнего менеджмента. В частности, бывшее руководство завода уклоняется от передачи Дмитрию Холеву документов, а также базы 1С. Указанная документация необходима для бесперебойной работы предприятия и своевременной выплаты зарплат работникам», — сообщил «Эксперту» представитель конкурсного управляющего.

Он добавил, что все обязательства по поставкам продукции КМЗ будут выполнены. В ближайшее время планируется провести ряд мероприятий, предусмотренных законодательством. Будет проведена инвентаризация имущества и его продажа, анализ сделок, совершенных бывшим менеджментом. В случае необходимости — оспаривание их и возврат имущества в конкурсную массу должника.

Также конкурсный управляющий планирует проверит законность деятельности бывшего руководства завода и, в случае наличия оснований, обратиться с заявлениями о привлечении нарушителей к гражданской или к уголовной ответственности.

В настоящее время на заводе считают основной задачей погашение требований кредиторов, среди которых Департамент городского имущества города Москвы и «дочка» корпорации ДОМ.РФ.

Стоит отметить, что скандал с банкротством КМЗ развернулся на фоне заявления о приостановке деятельности в России крупного игрока на мировом рынке лифтового оборудования и эскалаторов финского KONE. Уверенности в том, что эта компания возобновит работу в РФ, в настоящее время в силу сложной геополитической ситуации, к сожалению, нет. А это значит, что российским властям в качестве альтернативы просто необходимо обеспечить продуктивную работу отечественного производителя.