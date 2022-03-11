Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга запретило своим сотрудникам, а также сотрудникам бюджетных организаций использовать WhatsApp и Viber по работе. Об этом 11 марта сообщили представители исполнительной власти, передаёт издание Смольного «Петербургский дневник».

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Причиной такой меры является риск перехвата информации при отправке рабочих документов через WhatsApp и Viber. В связи с этим чиновники должны использовать другие каналы связи, иначе последует взыскание. Ознакомление с распоряжением сотрудники подтверждали личной подписью. Кроме мессенджеров, под запретом оказались и сервисы для видеозвонков и конференций, такие как Zoom и Skype.

«Официально нам рекомендовали пользоваться внутренними информационными системами для обмена короткими сообщениями и документами, неофициально — все переходят на Telegram», — сообщил один из представителей Смольного.

Telegram становится альтернативой из-за удобства пользования, чего не скажешь об отечественных разработках, плохо приспособленных под гаджеты и смартфоны.

Для усиления безопасности сотрудникам администрации рекомендуется не обновлять операционную систему Windows на рабочих компьютерах, сменить пароли, отвязать аккаунты от иностранных ресурсов для анализа посещаемости.

Отметим, что в случае нарушения таких требований у чиновников и бюджетников наступит дисциплинарная ответственность. Она заключается в лишении премий и отстранении от работы.