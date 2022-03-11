Минск, 11 марта, 2022, 18:42 — ИА Регнум. «По итогам января 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении снизился на 1%, импорт вырос на 1,1%. Средние цены экспорта увеличились на 34,8%, импорта — на 21,7%», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).

ИА REGNUM Белорусские продукты

По данным ведомства, белорусский внешнеторговый оборот товаров за первый месяц года составил $6,2779 млрд, в том числе $3 278,9 млрд экспорт и $2,999 млрд импорт. В торговле со 150 странами Белоруссия наторговала в плюс на $279,9 млн.

«К уровню января 2021 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 128,3%, экспорт — 133,4%, импорт — 123,1%», — сказано в официальном сообщении.

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