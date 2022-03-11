Москва, , 18:39 — REGNUM Украинские нацисты пытаются уничтожить следы исследований по созданию ядерного оружия, взорвав один из корпусов физико-технического института, сообщил 11 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По данным российских военных, под обломками взорванного здания могут быть несколько десятков сотрудников института.

«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения», — сообщил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки Украины создать собственное ядерное оружие при помощи США стали одной из причин российской военной спецоперации.

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