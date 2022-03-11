Обнинск, Калужская область, 11 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В квартире одного из домов Обнинска Калужской области обнаружено тело 11-месячного мальчика. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего». Об этом 11 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По подозрению в совершении преступления задержана мать ребёнка — 23-летняя жительница Обнинска. Судом по ходатайству следствия задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Следственные органы намерены дать правовую оценку по статье 293 УК РФ (халатность) должностным лицам. Расследование уголовного дела продолжается.