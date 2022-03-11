Мурманск, 11 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отказался от обновления своего аккаунта в Instagram.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Считаю неприемлемой политику компании Meta. Так как ей принадлежит и Инстаграм, то прекращаю использовать эту площадку», — написал Чибис.

Губернатор также сообщил, что продолжит оставаться на связи в других соцсетях — «Вконтакте» и Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, от использования Instagram отказался также вологодский губернатор.