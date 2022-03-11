Белград, , 18:37 — REGNUM Сербия не имеет никакого отношения к конфликту на Украине, и свое отношение к событиям в этой стране строит на основании международного права. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 11 марта в Белграде после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Александр Вучич Predsednik.rs

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Так же, как и Украина уважает территориальную целостность Сербии, мы уважаем целостность Украины. Мы делаем это не потому, что любим или не любим кого-то, а потому что это международное публичное право», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Президент Сербии напомнил, что его страна по той же причине поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Вучич добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине у него не было контактов с представителями российского руководства. Он также напомнил, что в соответствии с законами Сербии участие сербских граждан в войнах на территории других стран подлежит уголовному преследованию.

«Мы будем строго и в соответствии с законами Сербии наказывать каждого, кто примет участие в войне», — заявил Вучич.

Напомним, что Сербия ранее требовала выдачи ряда сербских добровольцев, которые участвовали в конфликте на Украине на стороне донбасских ополченцев.